Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Osman Aydın bugün köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Aydın "Türkiye Youtuberlar ve Aboneler Ülkesi Olamaz!" başlıklı yazısında video paylaşım platformu Youtube'a içerik üreten Youtuberlar ve takipçileri ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

İşte Ali Osman Aydın'ın o yazısı:

Hikaye şöyle kurgulanmıştı: Modern toplumdaki bireyler, geleneksel toplumdakilerden tamamen farklı olacaklardı. Rasyonel olacaklardı, bir kere. Her şeyi aklileştirecek; aklı hayatta egemen kılacak; en duygusalları da dahil tüm kararları aklın göz kamaştırıcı ışığı altında alacaklardı.

Dolayısıyla modern insan kolay kolay duygusal istismara uğramayacaktı. Geleneksel toplumdaki gibi onu bilgelik, büyücülük, yol göstericilik yaparak kimse kullanamayacak, yönlendiremeyecekti.

Modern insan için tek kılavuz akıl olacağı için onun kimseye danışmaya ihtiyacı olmayacaktı. Dolayısıyla o bağımsız biri olacaktı. Hollywood filmlerindeki insanüstü güçlerle donanmış kahraman figürleri gibi her şeyi bilecek, her şeye yetecek, her güçlüğü yenecekti.

Dedik ya, hikaye böyleydi…

