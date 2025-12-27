  • İSTANBUL
Gündem Bingöl Valiliği duyurdu: Şehirler arası yollar kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
Gündem

Bingöl Valiliği duyurdu: Şehirler arası yollar kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bingöl Valiliği duyurdu: Şehirler arası yollar kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada "Bingöl'de bazı şehirler arası yollar kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası yollar tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

 

Valilikçe daha sonra yapılan açıklamada da Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Elazığ'ın Karakoçan ayrım kavşağı arası, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Genç ilçesi girişi ile Bingöl-Diyarbakır il sınırı arası ve Bingöl-Muş Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Muş il sınırı arasının da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.

