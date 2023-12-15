Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, KOBİ’lere katkı sağlayacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne büyük katkısı olacağını ifade etti.

İKMİB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Pelister, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB ile TÜBİTAK'ın aracılığı, Dünya Bankasının finansman desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni çok önemli bulduğunu ve büyük kısmı KOBİ'lerden oluşan sektörlerinin proje desteklerinden yararlanmasını istediğini belirtti.

Projenin KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası kapsamında 6 sektöre odaklanıldığını görüyoruz. 6 sektör arasında olan kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerimizin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve projeye başvuru yapabilecek olması memnuniyet verici. Kimya sektörü, diğer 27 sektöre girdi sağlayan stratejik bir sektör olduğu için öncelik kapsamında değerlendirilmesi ve bu desteklerle yeşil dönüşüm için harekete geçilmesi tüm sektörleri de olumlu etkileyecektir."

Pelister, İKMİB olarak 2030 vizyonları çerçevesinde sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirlediklerini, bu kapsamda yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, dijital dönüşüm konularında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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Dönüşüm projelerinin yüksek maliyetler ve sermaye gerektirdiğine dikkati çeken Pelister, şunları kaydetti:

"Bu anlamda devletimiz tarafından firmalarımızın desteklenmesi büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir büyüme ve güçlü Türkiye için geleceğimiz için şimdi harekete geçme zamanı. Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı, Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı, Sanayiye Yönelik AR-GE ve Yenilik Ağları Yeşil Dönüşüm Çağrısı olarak Yeşil Sanayi Projesi kapsamında çağrıya çıkılan projelere yönelik firmalarımızın mutlaka başvuru yapmalarını ve bu desteklerden yararlanmalarını öneriyoruz."

Pelister, Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ihracatın itici gücü kimya sektörü olarak, Türkiye'nin ikinci yüz yılında hedeflere ulaşmak ve yeni rekorlar kırmak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.