Türkiye yeşil ışık yakmaz!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

NATO’ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısı 26 Ağustos’ta Finlandiya’da yapılacak. İsveç ve Finlandiya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele edeceklerini belirtmişlerdi. İki ülke, Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyeceklerini, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek vereceklerini ve PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı. Finlandiya’da 26 Ağustos’ta düzenlenecek olan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısında ise Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık etmeleri, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilcilerin yer alması öngörülüyor.

Bir karşılığı görülmedi!

Yeni Akit’e konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, “Önemli olan söylenen sözleri antlaşma ile kayıt altına alınan taahhütlerin uygulamaya geçilmesi ve karşılığının görülmesidir. Türkiye şu ana kadar beklediği noktada bir karşılığı göremedi. Bu tür toplantılarda tablo daha net ortaya çıkar. Finlandiya ve İsveç’in ortaya koyduğu performansı Türkiye olarak yetersiz görüyoruz. Daha somut ve net adımlar atmalarını gerekli görüyoruz. Böylece de Türkiye’de onların müttefik olmasına yeşil ışık yakar. Onun dışında zaten böyle bir şey mümkün olmaz” dedi.