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Ekonomi Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa ülkelerini geride bıraktı
Ekonomi

Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ve bu kaynakların elektrik üretimindeki payının giderek arttığını belirterek, “Bu yıl devreye aldığımız yenilenebilir kurulu güç miktarı, Avrupa’daki 17 ülkenin yenilenebilir kurulu gücünden daha fazla” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:11:00 -
Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Dönmez, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’na videokonferans yöntemiyle katıldı. Bu yılın, dünya genelinde çok iyi geçmese de Türkiye açısından yenilenebilir enerji önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: “Nisanda yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Bu, 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti. Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı Aralık 2018’den bu yana aralıksız olarak 23 aydır aylık bazda yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. 2019’da yenilenebilir enerji kapasite artışı bakımından 2018’e göre dünyada 15’inci, Avrupa’da 5’inci sırada yer aldık.

17 Ülkenin gücünden fazla

Bu yıl devreye aldığımız yenilenebilir kurulu güç miktarı, Avrupa’daki 17 ülkenin yenilenebilir kurulu gücünden daha fazla. Bu yılın tüm aylarında toplam güneş ve rüzgar üretiminin toplam üretim içindeki oranı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Dünya ile birlikte Türkiye’de de güneş ve rüzgarda ciddi bir kapasite artışı bekliyoruz.”

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