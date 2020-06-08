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Aktüel

Türkiye yeniden yollarda! Trafik durma noktasına geldi

Hafta sonu tatilini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yeniden yollara akın edince pek çok yerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 08:13:00 -

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 6-7 Haziran tarihleri arasında 2 gün boyunca uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında il dışına gitmek isteyen vatandaşlar, 5 Haziran Cuma günü mesai saatlerinin sonlanmasının ardından yola çıktı.

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladı.

Bu nedenle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

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