Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı ne zaman?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında, Yeni Zelanda kritik bir mücadele verecek. Müsabaka öncesi, saat ve yayıncı kanal bilgisi basketbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçına ilişkin ayrıntılar...

Milli takım, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında 9 Eylül'de Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.

OLİMPİYAT ELEMELERİ İÇİN KRİTİK MAÇ

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi.

Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.

SAKAT OYUNCULARIN ÇOKLUĞU ENDİŞELENDİRİYOR

Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor.

Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı.

Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü.

Oyuncuların durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

POTADA 993. MİLLİ MAÇ

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi veren ve yarın klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 993. karşılaşmasını oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 992 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

UFUK SARICA İLE 23. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

YENİ ZELANDA İLE 7. MAÇ

A Milli Takım, yarınki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı.

Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü.

Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı.