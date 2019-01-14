Türkiye yeni rekor peşinde… Otomobilin kilosu 9,5 dolar oldu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün Türk otomotiv sanayisinin 2018 performansını ve 2019 yılında neler yapacağına dair değerlendirmede bulundu. 2018’in son aylık rakamlarının henüz açıklanmadığına işaret eden Yenigün, beklentilerle birlikte yılı 32,2 milyar dolar seviyesinde kapatacaklarını ve sektörün yaklaşık 13 milyar dolar cari fazla vereceğini belirtti.

1,5 milyon araç ürettik

Türk otomotiv sanayisinin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak toplamda 1 milyon 550 bin 150 adet üretim gerçekleştirdiğini söyleyen Yenigün, “İyi bir otomotiv ihracatçısı konumunda bulunan ülkemiz 2018 yılında, üretiminin 1 milyon 318 bin 869 adetini ihraç etti. Geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 1 oranında bir azalma yaşandı. Ancak ben bu yüzde 1’i küçülme olarak görmüyorum. İhracattaki büyümemizin durağanlaştığını söyleyebiliriz. Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, avro bazında ise yüzde 6 arttı. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Cari fazlada zirve yaptı

Otomotivin 2017’de 6,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini anımsatan OSD Başkanı, “2018 yılının 11 aylık döneminde 11,8 milyar dış ticaret fazlası vererek bu alanda tarihin en yüksek seviyesine ulaşma başarısını elde etti. Yılın 13 milyar dolara yakın bir dış ticaret fazlasıyla kapanmasını ön görmekteyiz. Türkiye’nin toplam ihracatı göz önüne alındığında kg başına ihracat değerimiz 1,29 dolar iken, otomotivde bizim sattığımız her bir kg eşittir 9,53 dolar ediyor. Yani sektör ortalamasının 7.5 katı oranında kg başına ihracat değerimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ÖTV’nin devamı yerliyi korur

OSD’nin yaptığı çalışmalar sonucunda bu yıl Türkiye otomotiv pazarının yüzde 27’lik daralmayla 470 bin adetler bandında kapanmasını ön gördüklerini söyleyen Haydar Yenigün sözlerini şöyle tamamladı: “Üretim ve ihracat performansımız ise sürekliliğini koruyacak. 2019 yılında üretim tarafında yüzde 8’lik bir azalma bekliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye toplam otomotiv üretiminin 1 milyon 420 bin adet civarında olmasını bekliyoruz. 2019 yılı sonunda otomobil üretiminin yüzde 8 azalmayla 940 bin adet, otomobil pazarının yüzde 28 daralmayla 350 bin adet, otomobil ihracatının ise 810 bin adet olacağını tahmin ediyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin seçimler sonrası devam etmeyeceği ön görüsüyle hareket ettiğimizde, ithal araçların pazardaki payının zamanla yani yıl içerisinde artmasını bekliyoruz. Ancak ÖTV ve KDV indirimleri devam ederse tabi ki yerli üretim araçlara eğilim de devam eder.”

Kaynak: Yeni Şafak