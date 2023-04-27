  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O bankadan endişelerini ikinci çeyrekte azaltma planı, ilişkin açıklama: ABD'nin iflas hattındaki First Republic Bank'ın bilançosu

ASELSAN büyümeye devam ediyor: Savunma sanayinin geldiği düzey! TEKNOFEST başlıyor

ABD'de resesyonun ayak sesleri! Banka korkusu devam ediyor

Altını olanlar dikkat: ABD dolarını tahtından etti nedeni belli oldu! Altındaki makasın arkasında ne var?

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama

Çin yuanı rekor kırdı! ABD dolarını geçti

Fuat Oktay'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İsveç'ten flaş açıklama: Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var

Türkiye'den dikkat çeken kararı, bir hamle daha: Geleceğin yakıtı, enerjide sınırsız kaynak! Türkiye'den fışkırıyor

Meksika’da 7 eyalette orman yangını
Ekonomi Türkiye yeni petrol kuyusu açtı! Çok büyük rezerv var Amerika duysa üzülür
Ekonomi

Türkiye yeni petrol kuyusu açtı! Çok büyük rezerv var Amerika duysa üzülür

Yeniakit Publisher
2023-04-27 09:45:00 - 2023-04-27 09:45:39

Geçmişte Gabar Dağı'nda terörist olduğunu şimdi ise petrol olduğunu söyleyen Bakan Soylu, 'Şimdi yeni bir kuyu açıldı. Adı Gabar-1 Kuyusu. Amerika duysa üzülecek. Hem de rezervinin çok büyük olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Balat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, "Geçmişte Gabar Dağı'nda terörist vardı. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi, petrol çıktı" dedi.

AMERİKA DUYSA ÜZÜLECEK! YENİ BİR PETROL KUYUSU AÇILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Balat Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, "Geçmişte Gabar Dağı'nda terörist vardı. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi, petrol çıktı. Hem de günde 8 bin 900 varil üretiliyor. Şunu da söyleyeyim. Şimdi yeni bir kuyu açıldı. Adı Gabar-1 Kuyusu. Amerika duysa üzülecek. Hem de rezervinin çok büyük olduğu tahmin ediliyor" dedi.

 

BİZ BUNUN MALİYETİNİ YAŞADIK

Türkiye'ye gelen göçmenler hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunun da maliyetini yaşadık. 3 milyon 411 bin Suriyeli kardeşimiz Türkiye'de yaşıyor. Ne onlara sırtımızı döndük, ne ülkemizi bir güvenlik tehdidiyle veya tehlikesiyle karşı karşıya bıraktık. Ama bunun da bir maliyeti oldu bize. Biz bunu biliyoruz. Sadece o mu? Aynı zamanda hemen yanı başımızda Amerika, terör koridoru oluşturmaya çalıştı Suriye'nin kuzeyinde. Dediler ki 'biz burada bir terör devleti kuracağız'. Tayyip Erdoğan müsaade etti mi? Hayır. Pençe -Kilit Operasyonlarıyla buna müsaade etmedi" şeklinde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin, yüzyılın seçimi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu seçim, yüzyılın seçimidir. Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı' yolculuğuna çıkıyoruz. Buna bu millet karar verecek. Sizin verdiğiniz oylarla Cumhur İttifakı iktidara gelecek. Tayyip Erdoğan'da Allah'ın izniyle balkon konuşmasına çıkmaya hazırlanacağı zaman Avrupa'nın liderleri, telefonla arayacaklar, 'Tayyip Reis ile konuşabilir miyiz? Bizi ona bağlayabilir misiniz?' diye. Bir millet ülkesine nasıl sahip çıkıyor bütün dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23