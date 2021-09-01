Türkiye Yeni Pazar'da başkonsolosluk açtı! Erdoğan'dan tarihi mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.
Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz." dedi.
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