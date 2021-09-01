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Gündem Türkiye Yeni Pazar'da başkonsolosluk açtı! Erdoğan'dan tarihi mesajlar
Gündem

Türkiye Yeni Pazar'da başkonsolosluk açtı! Erdoğan'dan tarihi mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine katıldı

Yeniakit Publisher
2021-09-01 13:01:00 - 2021-09-01 13:03:32
Türkiye Yeni Pazar'da başkonsolosluk açtı! Erdoğan'dan tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz." dedi.

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