Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

Yeniakit Publisher
IHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefat etti. Diğer çocuk ise ağır yaralandı.

Başakşehir'de feci kazada, aynı aileden anne ve oğlu hayatını kaybetti, diğer oğlu ise ağır yaralandı. Karşı şeride geçen aracın neden olduğu kazada iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden Yunus Gayrinal (21) ve Gönül Gayrinal (47) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Yılmaz Gayrinal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

"Bir aileyi yok etti"

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi, "Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Yılmaz Gayrinal vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti. Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Yılmaz hâlâ hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede 'Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."

Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

