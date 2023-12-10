Türkiye Yazarlar Birliği, Yalçıner’i andı

ALİ KANTARCI İSTANBUL

İslam’ı dava edindiği ömrünü, keskin mücadelelerle geçiren gazetemizin emektar isimlerinden Yılmaz Yalçıner, vefatının 2. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediliyor. Kalemini hak ve hakikat nâmına eline alan, 1963 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde daima doğruyu yazan Yalçıner, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile temas etmenin yanı sıra Sebil Dergisi Yazı İşleri ekibinde yer alarak, Üstad Kadir Mısıroğlu ile yol arkadaşlığı yapan Yalçıner için, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde anma programı düzenlendi.

Kızlarağa Medresesinde gerçekleşen program Hacı Arıcı, Bülent Acun, Enes Yüksel hocaların Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yaptığı programda; Yakın arkadaşı Mekki Yassıkaya, Yalçıner ağabeyin son kitabı ‘Vicdan Evrensel Anayasa Yazılımı’nın yazılış hikayesini anlattı. Yalçıner’in birçok seveninin katıldığı programda Selahaddin Eş, Mahmut Bıyıklı, Muzaffer Doğan, Fatih Uğurlu ve diğer dostları hatıralarını anlattı. Program dualarla sona erdi.