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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi

- Denizli'de bu yıl yedincisi düzenlenen şampiyonada, Durali Karaca genel klasmanda birinci oldu

02 Ağustos 2019 Cuma 22:32
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi


DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun (THSF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 27 Temmuz'da başlayan organizasyonda, 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı'nın zirvesinde 12 ülkeden 110 sporcu atlayışlarını gerçekleştirdi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesince organize edilen şampiyonanın genel klasmanında birinciliği Durali Karaca, ikinciliği Yiğit Yıldırım, üçüncülüğü Dora Göksal elde etti.

Sportif klasmanda David Selçuk Erkek birinci, Gamze Erdoğmuş ikinci, Berkhan Bayraktar üçüncü olurken, kadınlar klasmanında Gülşah Hoş birinci, Gamze Erdoğmuş ikinci, Merve Arslan üçüncü sırada yer aldı.

2019 Türkiye Yamaç Paraşütü XC Şampiyonası ve 7. Çameli XC Açık yarışlarının sportif klasmanda ise İranlı Mohsen Mansouri birinci olurken, Rus yarışmacılar Kirill Kostiuchenko ikinciliği, Alexey Milko üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar klasmanında Türk yarışmacılar Gülşah Hoş birinci, Gamze Erdoğmuş ikinci sıraya yerleşirken, Rus sporcu Veronika Blagoveshchenskaya şampiyonayı üçüncülükle tamamladı.

Çameli Taş Konakları'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödüllerini, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile diğer protokol üyeleri verdi.

Törene, Çameli Kaymakam Vekili Didem Dinç, THSF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, THSF Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Haluk Tuncay, yarışmacı pilotlar ve vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:32
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