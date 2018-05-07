Türkiye yalanı yine tutmadı... ABD fena yakalandı

ABD yönetiminin Afrin'le ilgili yaptığı skandal açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sonrası "140 bin Afrinlinin geri dönemediği ve durumun kaygı verici olduğunu" savunan ABD'li Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamalarına tepki yağıyor.

AFRİN NORMALLEŞİYOR

Geçtiğimiz gün Yeni Şafak'a konuşan Afrin Kurtuluş Konseyi Üyesi Eyup Ahmet, ABD’nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını kaydetmiş "Afrin’de normalleşme süreci devam ediyor. Örgütle ilişkisi olmayan ve herhangi bir suça karışmamış her Afrinli evine dönebilir. TSK ve ÖSO gereken yardımı yapıyor" demişti. PKK’nın Afrin’den zorla çıkardığı siviller kimsenin umurunda olmadığı belirten yetkili "Onlar kendi politik menfaatleri ve destekledikleri terör unsurlarını önceleyen tutum içerisinde" diye konuşmuştu.

ASIL YOLLARI KESEN PKK'NIN KENDİSİ

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından bölgeden ABD'yi yalanlayan fotoğraflar gelmeye başladı. Zeytin Dalı operasyonu ile teröristlerden temizlenen Afrin'e geri dönmek isteyen sivil halkın YPG tarafından engellendiği ortaya çıktı. Suriye'de Afrin'e giden yollar üzerinde kurulu terör örgütü YPG'ye ait kontrol noktalarında sivillerin gidişine izin verilmediği belirtildi.

TÜRKİYE, PKK'NIN AFRİN'E GİRİŞLERİ ENGELLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'nin Türkiye'ye atmaya çalıştığı çirkin iftiraya Türkiye'den çok sert tepki gelmişti. Dışişleri Bakanlığı, Afrin için her adımın atıldığını ve halkın Afrin'e dönüşünün PKK/PYD tarafından engellendiğini açıklamıştı.