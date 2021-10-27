Türkiye yabancı yatırımcının iştahını kabartıyor

Akit Ekonomi

Üretim ve ihracat başarılarıyla dikkat çeken ülke, onlarca Arap şirketi tarafından yakından takip ediliyor. Capital Compass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzat Dajani, “Katarlı, BAE’li ve Suudi yatırımcıda büyük bir iştah var” dedi. Dajani, “Katarlılar taşınmazlara ve diğer varlıklara para yatırıyorlar. Katarlıları BAE’liler takip ediyorlar. Suudiler de yatırım yapmaya meyilliler” şeklinde konuştu.

Ciddi avantajlar var

Türkiye’nin yatırımcılara ciddi avantajlar sunduğunu anlatan Dajani, “Yabancılar, pek çok sektörle ilgileniyor. Biz de 6-7 önemli projeye odaklanmış durumdayız. Dev şirketlerle irtibat halindeyiz” diye konuştu.



Dajani, “Dünyada büyük bir sermaye var. Bu sermaye, Türkiye’ye yönlendirilebilir. Bizim rolümüz de bu. Ciddi bir varlığı Türkiye’ye getirme gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Potansiyel büyük

Türkiye’nin 2001-2002’de 200 milyar dolar olan milli gelirini 2013’te yüzde 450 arttırarak 1 trilyona taşıdığını hatırlatan Dajani, “Bu, potansiyelin büyük olduğunu gösteriyor. Ülkede önemli yatırım imkânları var. Burası bütün yatırımcılar için cazip” diye ekledi.