  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye yabancı yatırımcının iştahını kabartıyor
Ekonomi

Türkiye yabancı yatırımcının iştahını kabartıyor

Pandemiden güçlenerek çıkan Türkiye yabancı yatırımcının markajında.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:38:00 -
Türkiye yabancı yatırımcının iştahını kabartıyor

Akit  Ekonomi

Üretim ve ihracat başarılarıyla dikkat çeken ülke, onlarca Arap şirketi tarafından yakından takip ediliyor. Capital Compass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzat Dajani, “Katarlı, BAE’li ve Suudi yatırımcıda büyük bir iştah var” dedi. Dajani, “Katarlılar taşınmazlara ve diğer varlıklara para yatırıyorlar. Katarlıları BAE’liler takip ediyorlar. Suudiler de yatırım yapmaya meyilliler” şeklinde konuştu.

Ciddi avantajlar var

Türkiye’nin yatırımcılara ciddi avantajlar sunduğunu anlatan Dajani, “Yabancılar, pek çok sektörle ilgileniyor. Biz de 6-7 önemli projeye odaklanmış durumdayız. Dev şirketlerle irtibat halindeyiz” diye konuştu.

Dajani, “Dünyada büyük bir sermaye var. Bu sermaye, Türkiye’ye yönlendirilebilir. Bizim rolümüz de bu. Ciddi bir varlığı Türkiye’ye getirme gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Potansiyel büyük

Türkiye’nin 2001-2002’de 200 milyar dolar olan milli gelirini 2013’te yüzde 450 arttırarak 1 trilyona taşıdığını hatırlatan Dajani, “Bu, potansiyelin büyük olduğunu gösteriyor. Ülkede önemli yatırım imkânları var. Burası bütün yatırımcılar için cazip” diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?
Dünya

Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine adadığı Arizona doğumlu Jeff Flake'in hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin istemedi..
Miçotakis gaza geldi: Türkiye eninde sonunda anlayacak
Dünya

Miçotakis gaza geldi: Türkiye eninde sonunda anlayacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlaya..
Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti
Dünya

Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti

Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a nakit ve petrol desteği sağlayacağı aktarıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay