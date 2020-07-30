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Ekonomi

Türkiye yabancı yatırımcıların radarlarında

Güçlenen ve büyüyen ekonomisiyle öne çıkan Türkiye, yabancı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:12:00 -
Türkiye yabancı yatırımcıların radarlarında

Dünyaca ünlü şirketler tarafından Anadolu’da yer aranıyor. Bu durum Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da dikkatinden kaçmadı. Albayrak, Türkiye’nin yabancı yatırımcıların radarlarında olduğunu dile getirdi. Albayrak, ayrıca “Dev firmalar ve fonlar ülkemize adım atmaya, yeni yatırımlar yapmaya adaylar” açıklamasında bulundu.

Öte yandan; Türkiye’de şirket açmak, yeni bir projeyi devreye almak çok kolay. Bunda hükümetin attığı adımların, ekonomi yönetiminin aldığı kararların payı büyük. Nitekim Bakan Albayrak, mega yatırımların önünü açacak hamleler yaptıklarına dikkat çekerek, “2017’de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Bu önemli bir başarıdır. Ülkemiz her alanda iyi bir grafik sergiliyor, sergileyecek. Yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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