Türkiye yabancı firmalarca yakından takip ediliyor! Yatırım haberleri peş peşe geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varank, Kocaeli dahil Türkiye’nin her yanında üretim ve yatırım gündeminin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Cazip bir ülkeyiz

Varank, “Anadolu’yu dolaşıyorum. Gittiğim her yerde şunu çok net görüyorum; Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz, dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye’yi cazip kılıyor” dedi.

Güçlü bir üretici

Varank, Türkiye’nin çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda olduğunu da vurguladı. Otomotiv sektörünün 2020’de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatın sürükleyicisi olduğunu kaydetti. Toplam 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapan sektörden 200 bini aşkın ailenin ekmek yediğini bildiren Varank, “Karşımızda muazzam bir üretim ve inovasyon ekosistemi var” ifadesini kullandı.

Gece gündüz çalışıyoruz

Varank, milletin refahını arttırmak ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için gece gündüz çalıştıklarına dikkat çekti. Salgın sürecinde uyguladıkları dengeli ve koordineli politikalarla Türkiye’yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardıklarına işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm imkânlarımızı seferber ederek pandeminin çalışanlarımız ve işletmelerimiz üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutmaya gayret gösterdik. Elbette otomotiv ana ve yan sanayisinin de sunduğumuz desteklerden azami fayda sağlamasına özen gösterdik. Usta kaptan, dalgalı denizde belli olur. Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler. Uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara rağmen üreticilerimiz yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiler. Pandemi sürecinde tüketici tercihlerinde yaşanan değişime yanıt verebilmek için üretim yapılarını ivedilikle revize ettiler.

Türkiye güven tazeledi

Bu gayretler neticesinde ülkemiz, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından adeta güven tazeledi. Güvene paralel olarak artan yatırım iştahını verilerden de gözlemleyebiliyoruz. 2020 yılının 11 ayında yatırım talebi, salgına rağmen 2019’un yüzde 30 üzerinde devam ediyor. Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor. Asrın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz.

Rota üretim, istihdam ve ihracat

OSB’lerdeki elektrik tüketim verileri ve tüketici talebine ilişkin verilere de baktığımızda da 2021 yılına güçlü başladığımızın sinyallerini alıyoruz. Yoğun aşılamayla pandeminin etkilerini geride bırakarak 2021 yılında Türkiye’nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz.”

‘Tatilci Ekrem'e gönderme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Belediyelerin yetersiz kaldığı yerde kara yolları ekiplerinin devreye girdiklerini anlatan Varank, şunları söyledi: “Biliyorsunuz bazıları kayak tatilini çok seviyor. Ama bu işler böyle kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin bir yönetim beklerler. Tuzlukla yolları tuzlarsanız tabii ki netice alamazsınız. Bu noktada Kocaeli’nde bir sıkıntı yaşanmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekli adımı attı. Hamdolsun AK Partili belediyeler 24 saat hizmetteler.”