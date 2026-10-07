Türkiye, WEF turizm endeksinde 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36'ncı sıraya çıktı

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 36'ncı sıraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye'nin 2019'dan bu yana 11 basamak yükseldiğini belirterek "Türk turizmi yükseliyor, sürdürülebilir turizm programımız dünyaya örnek oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

WEF'in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019'da 47'nci, 2024'te 37'nci sırada bulunduğu endekste 2026'da bir basamak daha ilerleyerek 36'ncılığa ulaştı.

Endeks puanı yüzde 6,1 arttı

Türkiye'nin endeks puanı 2019'daki 4,1206 seviyesinden 2026'da 4,3734'e çıktı ve yüzde 6,1 artış gösterdi. Artış, 2024-2026 döneminde yüzde 2,5 oldu.

Ersoy, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm yaklaşımının raporda örnek uygulama olarak ele alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8,3'lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik."

Üç göstergenin tamamında ilerleme kaydedildi

Raporda Türkiye, turizmdeki hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşımı üzerinden örnek ülke uygulaması olarak incelendi. Turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ile büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamalar raporda yer buldu.

Türkiye'nin 2024'ten bu yana "Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi", "Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği" ve "Çevresel Sürdürülebilirlik" göstergelerinin tamamında ilerleme kaydettiği belirtildi. Sosyoekonomik etkideki yüzde 8,3'lük puan artışının yanında turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesinde de yüzde 5,1 gelişim sağlandı.

2 bin 650'den fazla tesise GSTC sertifikası

Türkiye'nin 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı da raporda önemli bir adım olarak gösterildi. Raporda, 2 bin 650'den fazla konaklama tesisinin GSTC sertifikasyonu aldığı, sertifikasyon sisteminin 2030 yılına kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hâle getirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Programın; çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde yansıtılması gibi temel unsurları kapsadığı belirtildi. Yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlaması ve destinasyonlarda yaşam kalitesinin desteklenmesi de sektörün uzun vadeli başarısının temel unsurları arasında sayıldı.

Turizmin sağladığı kazanımları toplumun geneline yayma hedefini vurgulayan Ersoy, "Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz" dedi.