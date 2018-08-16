'Türkiye verdiği her mücadeleden güçlenerek çıkmaktadır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu’nun da katıldığı yemekte Emine Erdoğan, bir konuşma yaptı.

"KENDİ HİKÂYEMİZİN KAHRAMANI OLMALIYIZ"

Kültürel diplomasi konusunda Dışişleri teşkilatının kadın temsilcilerinin aktif rol oynamasının önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, “Bu ülkenin büyük potansiyelini, hep birlikte harekete geçirebiliriz. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, çok özel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde ortaya koyacağımız çabanın, büyük bir değeri var. Başkalarının yazdığı hikâyenin figüranı olmaktansa, kendi hikâyemizin kahramanı olmalıyız. Bize yakışan budur!” dedi.

Konuşmasında büyükelçilerden Göbeklitepe’nin küresel bir marka hâline gelmesi konusunda destek beklediğini ifade eden Emine Erdoğan, “11 bin yıllık tarihiyle Göbeklitepe, dünya tarih yazımını değiştiren bir arkeolojik keşiftir. Neden Londra’daki dünyanın sıfır noktası Greenwich herkes tarafından bilinirken, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, bilinmesin? Son derece özel bu coğrafya, ancak sizlerin gayreti ile tanınır, bilinir, küresel bir marka hâline gelebilir” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, VERDİĞİ HER MÜCADELEDEN GÜÇLENEREK ÇIKMAKTADIR"

Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelere de değinen Emine Erdoğan, “Ekonomik verilerle izah edilemeyecek kur değişimleri, okyanus ötesindeki, kural tanımaz güç açlığını işaret ediyor. Uluslararası ilişkilerin saygınlığını zedeleyen bu tavır, Türkiye’den çok, bu tavrın sahiplerini küçültmektedir. Türkiye, verdiği her mücadeleden güçlenerek çıkmakta, kendi hikâyesini kararlılıkla yazmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki salonunun fuayesinde bir sergi de düzenlendi. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi, Osmanlı Sultanlarının kıyafetlerinden oluşuyor. Dönemin kumaş desenlerine ve giyim kültürüne uygun biçimde akademik desteklerle hazırlanan kitre bebek sergisinin ileride bir müzede sergilenmesi planlanıyor.