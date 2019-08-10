ANKARA (AA) - AHMET FURKAN MERCAN/TUĞÇENUR YILMAZ - Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, Türkiye ve Yeni Zelanda'nın çok özel bir dostluğa sahip olduğunu belirterek, "130-140 milyon dolarlık ticaret hacminin iki ülke arasındaki dostluğu yansıtmadığını düşünüyoruz. Birbirine tamamlayıcı nitelikte olabilecek ekonomik yapılarımızın da bu dostluk temelinde inşa edilebileceğine inanıyoruz." dedi.

Ergin, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere bulunduğu başkentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığının dış misyonları içinde Wellington Büyükelçiliğinin mesafe olarak Ankara'ya en uzakta kaldığını belirten Ergin, "En uzaktayım fakat gönül bağı olarak en yakında diyebilirim." ifadesini kullandı.

Ergin, iki ülkenin sıra dışı ve dünyadaki pek çok ülkeye örnek teşkil etmesi gereken bir ilişkisinin bulunduğuna işaret ederek, "İlişkilerimiz, Çanakkale Kara Savaşları'na dayanıyor ve ülkemizi işgal etmek üzere gelen Anzaklarla daha sonra Ulu Önder'imizin Anzak annelerine yönelik unutulmaz sözleriyle inanılmaz bir dostluk oluşmuş vaziyette." şeklinde konuştu.

"Wellington'a gittiğiniz zaman Türkiye'den, Çanakkale'den izler görürsünüz." diyen Ergin, Wellington'ın güzel koylarından birindeki Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ergin, "Dünyanın öbür ucunda, gönüllerinde Türkiye sevgisi olan, Türkiye'ye hürmet taşıyan bir ülkeden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda ile ekonomik ilişkilerin daha iyi olmasını istediklerini vurgulayan Ergin, "Türkiye ve Yeni Zelanda çok özel bir dostluğa sahip. 130-140 milyon dolarlık ticaret hacminin iki ülke arasındaki dostluğu yansıtmadığını düşünüyoruz. Aslında birbirine tamamlayıcı nitelikte olabilecek ekonomik yapılarımızın da bu dostluk temelinde inşa edilebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkenin her tarafında bir travma yarattı"

Ergin, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde düzenlenen terör saldırılarına değinerek, şunları söyledi:

"Vahşice bir terör olayından bahsediyoruz. Biri vatandaşımız Zekeriya Tuyan olmak üzere 51 canın yitirildiği çok acı bir hadise yaşadık. Bu, Yeni Zelanda tarihinde aslında eşi benzeri görülmemiş bir hadiseydi. Müslümanlara yönelik terör saldırıları ülkenin her tarafında bir travma yarattı."

Bu hadiseden sonra Yeni Zelanda'yı ilk ve en üst düzeyde ziyaret edip taziyesini ileten ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Ergin, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun olayın hemen ardından Yeni Zelanda'ya gittiklerini hatırlattı.

- "Başbakan Ardern'in verdiği tepki tamamen doğaldı"

Ergin, Yeni Zelanda'nın bu olaya verdiği kucaklayıcı tepkinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Yeni Zelanda esasında İslamofobi'nin Batı alemi içinde en düşük olduğu ülkeydi. Bu konuda en hoşgörülü ve en kapsayıcı ülkeydi. Bu saldırının kendilerine yapılmış olduğunu daima dile getirdiler." diye konuştu.

O süreçte Büyükelçiliğe çok sayıda taziye mesajı iletildiğini aktaran Ergin, "Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in verdiği tepki de tamamen doğal ve içinden geldiği gibiydi. Kendi vatandaşlarına yönelik evlatlarını yitirmiş bir annenin vereceği reaksiyonu verdi." ifadelerini kullandı.

Ergin, bu acı tecrübeden Yeni Zelanda'daki Müslüman toplumunun, daha da güçlenerek ve içinde bulunduğu toplumla daha da kenetlenerek çıktığına inandığını kaydetti.