Türkiye ve Ürdün arasında imza atıldı

Türkiye ve Ürdün arasında arşiv belgelerinin değişimi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Önal ve Ürdün Dokümantasyon Merkezi Müdürü Muhenned Mubaydin tarafından Ürdün'ün başkenti Amman'daki Ürdün Kraliyet Dokümantasyon Merkezi'nde imzalandı.

İmza töreninde Ürdün Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Prens Ali bin Nayif ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan da hazır bulundu.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ürdün arasındaki anlaşmanın oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlaşma, iki ülkenin, tarihi kayıtlarının, dijital görüntülerinin karşılıklı değişimi, uzman teatisini yani uzmanların iki ülke arşivinde rahat bir şekilde çalışabilmesi, tarihçilerin ve akademisyenlerin bu belgelerden faydalanması konusunda büyük kapılar açmaktadır." dedi.

Anlaşmanın iki ülkenin tarihi kayıtları konusunda büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Önal, "Türkiye'de Osmanlı arşivi 100 milyon civarında kaydı içermektedir. Ürdünlü araştırmacılar, bu kayıtlar arasında Ürdün'le ve buradaki birçok sosyal, kültürel ve ekonomik durumla ilgili kayıtları yakından inceleme fırsatı bulacaktır. Aynı şekilde Türk araştırmacılar da buraya gelip arşivlerde rahat bir şekilde çalışma yapabileceklerdir. Bu açıdan bugün imzalanan anlaşma birçok tarihi kaydın ortaya çıkarılması ve iki ülkenin o tarihi süreç içerisindeki yakınlığını ortaya koyması yönünden de önemli bir anlaşma olmuştur."dedi.

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"Bu anlaşma, Osmanlı ve Ürdün tarihiyle ilgili belgeleri incelemeyi kolaylaştıracak"

Ürdün Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Müdürü Mubaydin de anlaşmanın Türk arşivinde bulunan Ürdün ile ilgili belgelerin değişimine ve tecrübe paylaşımına imkan vermesi açısından önemli olduğunu belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Ürdün ile Türkiye arasında bilimsel araştırmayı destekleyen ortak fırsatlar ve işbirliği ilkeleri üzerine kurulu güçlü ilişkilerin olduğuna işaret eden Mubaydin, Ürdün üniversitelerinde Türkçe dil eğitiminin de verildiğini, bunun iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.

Mubaydin, "Atılan imzalarla bu protokol yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, içerik paylaşımını, eğitim ve yeteneklerin güçlendirilmesini, Osmanlıcayı öğrenmeyi ve Osmanlı ve Ürdün tarihiyle ilgili belgeleri incelemeyi kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol, taraflar arasında arşiv alanında işbirliğini güçlendirmeyi, yürürlükteki mevzuatlara göre araştırma yapmayı, arşiv kayıtlarının dijital görüntülerinin karşılıklı değişimini, tecrübe paylaşımını, arşivleme sistemleriyle ilgili sergiler ve bilimsel toplantıların düzenlenmesini ve Osmanlıca arşiv alanında çalışanların yeteneklerinin güçlendirilmesini içeriyor.