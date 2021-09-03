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Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Ukrayna firması Ukrspetsexport ile Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 11:08:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.

Ukroboronprom'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında devlet şirketi Ukrspetsexport, komuta-kontrol sistemleri alanında lider durumdaki Türk şirketi ASELSAN A.Ş. ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, tarafların, münferit hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ile taktik ve teknik özelliklerinin artırılmasına ilişkin hizmetlerin sağlanmasını öngörüyor" denildi.

 

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