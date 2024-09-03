Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de şok hamle! Herkes şaşkın

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecinde atılan önemli adımı değerlendirdi. Çekirge, Türk ve Rus askerlerinin yeniden ortak kara devriyesine başlamasının Suriye ile normalleşme açısından kritik bir gelişme olduğunu vurguladı. Esed'in görüşmelerde önkoşul koymadığını belirten yazar, bu adımın Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını gösterdiğini ifade etti. Fatih Çekirge, Türkiye-Rusya iş birliğinin bölgedeki istikrarı sağlamlaştıracağını dile getirdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Irak’tan sonra Suriye ile de normalleşme politikası açısından çok kritik bir adım atılıyor.

5 Ekim 2023 tarihinde duran Birleşik Kara Devriyesi (BKD) yeniden başlatılıyor.

Türk ve Rus askerlerinden oluşan birlik, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin doğusunda yeniden devriye görevine başlıyor. Pars ve Kirpi araçlarıyla birlikte 24 personel görev yapıyor.

Peki bu ne anlama geliyor?

Esad her ne kadar görüşme için “Şart koşmuyoruz” dese de sonuçta Türk askerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunmasını bir şekilde gündemde tutuyor.

Ancak Soçi mutabakatıyla Türk ve Rus askerlerinin birlikte yeniden devriye görevine başlaması, Türkiye’nin ‘işgal amaçlı’ değil terörle mücadele ve istikrar için orada olduğunun Rusya ile birlikte tescili anlamına geliyor.

Putin’in Esad üzerindeki etkisini de düşünürsek;

Rusya ile bu ortak kara devriyesini Ankara ile Şam arasındaki normalleşme aşaması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebiliriz."

{relation id:1882201 slug:'chpde-vizyon-krizi-patlak-verdi-ozgur-ozelden-skandal-hamle'}{relation id:1882224 slug:'chpden-bir-skandal-hamle-daha-sokagi-boyle-kiskirtiyorlar'}{relation id:1882225 slug:'chpden-kufurlu-siyasete-odul-kustahligi-bas-taci-ettiler'}{relation id:1882220 slug:'chpnin-islami-degerlere-tahammulsuzlugu-suruyor-su-rezalete-bakin-hele'}{relation id:1882212 slug:'darbelerin-anasi-olacak-darbe-plani-kapida-mi-tehlikeli-oyunlar-basladi'}{relation id:1882203 slug:'erdoganin-degisim-cabalari-bosa-mi-gitti-zeynep-alkistan-carpici-analiz'}