  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye ve Rusya’dan örnek proje
Ekonomi

Türkiye ve Rusya’dan örnek proje

TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürü Şakir Arıkan, Türkiye ile Rusya tarafından enerji alanında örnek projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:46:00 -
Türkiye ve Rusya’dan örnek proje

Pandemi döneminde de ekonomimizin büyümesine katkı sunduk Türksat 5’A uydumuz 30 yıl hizmet verecek 2020’de 2 bin 50 konut teslim etti Türk Telekom’dan önemli hizmet Arıkan, Rusya doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ileten TürkAkım boru hattının açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini de belirtti. TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürü Şakir Arıkan, “Kamulaştırma, satın alma, inşaat ve devreye alma işlemleri 2019’da rekor sürede tamamlanan hattan 5,8 milyar metreküp gaz Avrupa’ya kesintisiz olarak güvenle taşındı” dedi.

Güvenilir ortak

Türkiye’nin TürkAkım’la enerji alanında güvenilir ve aranılır bir ortak olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Arıkan, “Rusya’dan doğrudan gaz teminiyle ülkemizin arz güvenliği katsayısı da arttı. Bundan sonraki amacımız ise güvenli işletmeciliğimizi daima üst düzeyde tutarak ülkemizin bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza en kaliteli ve ekonomik hizmeti sunmak olacak” diye konuştu.

Neler oldu?

TürkAkım ilk kez 2014 Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen resmi ziyaret sırasında duyurulmuştu. Proje için hükümetler arası anlaşma, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 2016 Ekim ayında imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından 2020 Ocak ayında açılan TürkAkım’ın ilk hattından Türkiye’ye, ikinci hattından da Avrupa’ya doğal gaz naklediliyor. İki hattan toplam 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşınabiliyor.

Kritik yatırımlar

Önemli yatırımlar yapıldı. BOTAŞ ve Gazprom Export’un ortağı olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından -Kıyıköy’den Bulgaristan’a kadar- 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı. Hisselerinin tamamı Gazprom’a ait Güney Akım tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edildi. BOTAŞ, Kıyıköy’de alım terminali konumlandırdı. 70 kilometrelik 48 inç hat da yaptı. TürkAkım’ın Sırbistan ayağı da 1 Ocak’ta faaliyete geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay