Türkiye ve Rusya’dan örnek proje

Pandemi döneminde de ekonomimizin büyümesine katkı sunduk Türksat 5’A uydumuz 30 yıl hizmet verecek 2020’de 2 bin 50 konut teslim etti Türk Telekom’dan önemli hizmet Arıkan, Rusya doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ileten TürkAkım boru hattının açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini de belirtti. TürkAkım Gaz Taşıma AŞ Genel Müdürü Şakir Arıkan, “Kamulaştırma, satın alma, inşaat ve devreye alma işlemleri 2019’da rekor sürede tamamlanan hattan 5,8 milyar metreküp gaz Avrupa’ya kesintisiz olarak güvenle taşındı” dedi.

Güvenilir ortak

Türkiye’nin TürkAkım’la enerji alanında güvenilir ve aranılır bir ortak olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Arıkan, “Rusya’dan doğrudan gaz teminiyle ülkemizin arz güvenliği katsayısı da arttı. Bundan sonraki amacımız ise güvenli işletmeciliğimizi daima üst düzeyde tutarak ülkemizin bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza en kaliteli ve ekonomik hizmeti sunmak olacak” diye konuştu.

Neler oldu?

TürkAkım ilk kez 2014 Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen resmi ziyaret sırasında duyurulmuştu. Proje için hükümetler arası anlaşma, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 2016 Ekim ayında imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından 2020 Ocak ayında açılan TürkAkım’ın ilk hattından Türkiye’ye, ikinci hattından da Avrupa’ya doğal gaz naklediliyor. İki hattan toplam 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşınabiliyor.

Kritik yatırımlar

Önemli yatırımlar yapıldı. BOTAŞ ve Gazprom Export’un ortağı olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından -Kıyıköy’den Bulgaristan’a kadar- 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı. Hisselerinin tamamı Gazprom’a ait Güney Akım tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edildi. BOTAŞ, Kıyıköy’de alım terminali konumlandırdı. 70 kilometrelik 48 inç hat da yaptı. TürkAkım’ın Sırbistan ayağı da 1 Ocak’ta faaliyete geçirildi.