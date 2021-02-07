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Dünya Türkiye ve Rusya bölgedeyken ABD İHA'ları peş peşe havalandı
Dünya

Türkiye ve Rusya bölgedeyken ABD İHA'ları peş peşe havalandı

Amerika Birleşik Devleteri'ne ait insansız hava araçları, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Ayn İsa bölgesinde peş peşe havalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 10:38:00 -
Türkiye ve Rusya bölgedeyken ABD İHA'ları peş peşe havalandı

ABD'ye ait insansız hava araçları, Türkiye ile Rusya arasında kalan YPG kontrolündeki Ayn İsa bölgesinde görüntülendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin kuzey kırsalında yer alan Ayn İsa bölgesiz uzun bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklenen muhalif unsurlar tarafından kontrol altına alınmak isteniyor.

M4 karayolu üzerinde, oldukça stratejik bir noktada bulunan YPG kontrolündeki Ayn İsa beldesinin Türkiye'nin kontrolüne geçmemesi için Rusya bir süredir YPG unsurlarını desteklemek için bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.

Son olarak durumun ciddileşmesi ve Türkiye'nin desteklediği muhaliflerle birlikte bölgede ilerlemesi sonrasında Rusya ile YPG anlaşarak bölgede gözlem noktaları inşa etmişti. Şu an bölgede kurulan en az 3 gözlem noktasında Rus bayrağı dalgalanıyor.

Tüm bunlar olurken ABD'ye ait insansız hava araçları dün Ayn İsa semalarında görüntülendi. Silah yüklü olmayan MQ-9 Reaper tipi hava aracının bölgede istihbarat faaliyeti yürüttüğü tahmin ediliyor.

Yeni Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesi sonrasında ABD'nin Suriye'de YPG'ye daha fazla destek sağlaması bekleniyor. Türkiye ise bu durumdan oldukça rahatsız.

ABD'nin Suriye'de müttefik anlayışıyla hareket ettiği, ortak askeri operasyonlar gerçekleştirdiği YPG, Türkiye tarafından "terör örgütü" olarak tanınıyor.

Kaynak: Mepa News

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