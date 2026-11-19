İletişim Başkanlığı heyeti, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) faaliyetleri kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad‘ta Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Asım İftikhar Ahmad, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Dijital Medyadan Sorumlu Danışmanı Fahd Haroon ve Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ahmad ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alındı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Müşterek iş birliği imkânlarının değerlendirildiği görüşmede, stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele konuları da gündeme geldi. Türkiye ile Pakistan’ın uluslararası meselelerdeki ortak yaklaşımı teyit edildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Dijital Medyadan Sorumlu Danışmanı Haroon ile görüşmede ise iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde dijital medya alanındaki iş birliği imkânları ve ortak gündemler değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan’ın dijital alanda karşı karşıya kaldığı ortak sorunların tespiti ve bu sorunlara ortak mekanizmalar geliştirilerek çözüm üretilmesi üzerinde duruldu. Dijital mecralarda dezenformasyonla mücadele ve bilgi güvenliği alanlarında iki ülke arasındaki kurumsal eş güdümün artırılmasının önemi vurgulandı.

İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi ve beraberindeki heyetin Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Tarar ve heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede de medya, stratejik iletişim ve kültürel iş birliği konuları ele alındı.

İki ülke arasındaki ortak kültürel unsurların öne çıkarıldığı görüşmede, ortak belgesel ve kültürel içerik üretiminin önemi vurgulandı.

Dezenformasyonla mücadelede erken müdahale ve eş güdüm ihtiyacına dikkat çekilen görüşmede, Türkiye ve Pakistan’ın benzer gündemlerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, ortak iletişim stratejileri ve anlatılar geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmeler kapsamında Pakistanlı muhataplara, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın İstanbul’da 2027 yılında düzenlenecek olan STRATCOM Zirvesine daveti iletildi. İletişim Başkanı Duran, Antalya’da gerçekleştirilen COP31 kapsamında Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Tarar ile bir araya gelmiş; iki ülke arasındaki iletişim konularında ortak işbirliği noktasında tam mutabakat sağlanmıştı.

YENİ NESİL GÜVENLİK BAŞLIKLARI MASAYA YATIRILACAK

Bu temasların yanı sıra İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi’nin açılışını yapacağı “Bölgesel Güvenlik Mimarisini Yeniden Şekillendirmek: Türkiye-Pakistan Ortak Perspektifinden Stratejik Ortaklık ve Çok Taraflı İş Birliği” temalı STRATCOM Public Forum ve “Değişen Bölgesel Güvenlik Mimarisinde Türkiye ve Pakistan: Küresel Krizler Çağında Stratejik İş Birliği” temalı STRATCOM Roundtable da başkent İslamabad’da gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçiliği ve İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISSI) iş birliğiyle düzenlenecek panel ve yuvarlak masa toplantılarında terörle mücadele, savunma sanayii, enerji güvenliği ve kriz yönetiminin yanı sıra siber tehditler, bilgi güvenliği ve dezenformasyonla mücadele gibi yeni nesil güvenlik başlıkları kapsamlı biçimde masaya yatırılacak.

Millî Savunma Üniversitesi'nden Dr. Hayati Ünlü'nün moderatörlüğünü yapacağı panelde, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Zarrar Hasham Khan, Millî Savunma Eski Bakanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman konuşmacı olarak yer alacak.