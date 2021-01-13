Türkiye ve MİT'in başarısını anlatıyor! Clinton ısrarla önerdi

ABD'nin eski Başkan adayı Hillary Clinton, 30 milyonu aşkın takipçisine İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü anlatan belgeseli seyretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Clinton paylaşımında, "The Dissident'ı (Muhalif) görmediyseniz, umarım görürsünüz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi hükümeti tarafından öldürülmesiyle ilgili bu inanılmaz derecede güçlü belgeseli şimdi izlemek için hazır" ifadelerine yer verdi.

Trump'ı suçlamıştı

Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız (Donald Trump) var" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye ve MİT'in başarısı

Söz konusu belgeselde, Türkiye'nin üzerine yıkılmak istenen Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin başarılı medya iletişimi ve MİT'in cinayetin çözülmesine ilişkin başarılı istihbarat çalışması gözler önüne seriliyor.

Yayınlanacak platform bulunamamıştı

Amerikalı belgesel yönetmeni Bryan Fogel, 2018’de İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasını ele alan belgeseli "The Dissident (Muhalif)" hakkında New York Times gazetesine verdiği röportajda 8 aylık uğraşlarına rağmen belgeseli yayınlayacak önemli bir internet yayın platformu bulamadıklarını, bu nedenle bağımsız bir şirketle anlaşmak zorunda kaldıklarını söylemişti.