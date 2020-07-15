Türkiye ve Mısır Libya'da savaşır mı? Ürdünlü isimden çok konuşulacak sözler

Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik desteği, ülkede Halife Hafter'in arkasında duran Mısır ile gerilimin artmasına sebep oldu.

Bu doğrultuda Mısır'da darbeyle yönetime gelen Abdulfettah es Sisi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye karşı Libya'ya müdahil olacağı yönünde açıklamalar yaptı. Sisi'nin söylemleri bölgede iki ülke arasında askeri bir gerginlik ihtimalini gündeme getirdi.

Ürdünlü yazar Hasan Ebu Heniye, Arabi21 için kaleme aldığı değerlendirme yazısında, Türkiye ile Mısır arasındaki askeri çatışma olasılığını ele aldı.

"ABD'nin tutumu belirsiz"

Türkiye ile Mısır'ın hayati çıkarları ve milli güvenlik meseleleri nedeniyle Libya'daki savaşa en fazla dahil olan ülkeler arasında olduğunu belirten Heniye, bölgede Türkiye ve İtalya'nın UMH'ye destek olduğunu hatırlattı. Heniye, Hafter güçlerini ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Rusya, Fransa ve Yunanistan'ın desteklediğini belirtti.

Değerlendirmede ABD'nin Libya'ya dair tutumunun yakın bir zamana kadar belirsiz olduğu, ancak Rusya'nın Libya'ya yönelik askeri müdahalesiyle beraber, ABD'nin de Rusya'nın varlığını kısıtlamak için harekete geçtiği belirtildi.

Ürdünlü yazar Heniye, Mısır'ın 'kırmızı çizgi' olarak nitelediği Sirte'ye 900 kilometre mesafede olduğunu hatırlatarak, Mısır'ın bölgeye dair tehdit ve manevralarının, Libya'da sahadaki realiteyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Heniye, Türkiye'nin Libya'ya desteğinin, silah sevkiyatının ve askeri teknoloji transferinin, bölgedeki diğer ülkelerden daha önde olduğunu vurguladı.

"Mısır müdahalesi sınırlı olur"

Bu paralelde Mısır'ın Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini göze alıp alamayacağı sorusuna ise Heniye, "Mısır'ın Libya'ya bir müdahalesi olsa dahi bu sınırlı olacaktır. Hafter ve destekçilerinin, Libya'nın tamamını kontrol etme hayalleri artık mümkün değildir."

Heniye, iki ülke kağıt üzerinde birbirine yakın düzeylerde askeri güce sahip olsa da, Türkiye'nin bu süreçte daha avantajlı olduğu görüşünü dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekte, kapasite ve etkinlik düzeyleri arasında büyük bir uçurum var. Mısır uzun süredir dış bir savaşta kendisini test etmedi ve neredeyse yarım yüzyıldır kendi ülkesinde zayıf silahlı gruplara karşı savaşıyor. Sina Yarımadası'nda IŞİD güçlerine karşı 7 yıldır yaşadığı çatışmalar, Mısır'ın etkisizliğini ortaya koydu. 700 savaşçıdan az kişiye sahip bir direnişi bile ortadan kaldırabilme konusundaki başarısızlığını açığa çıkardı."

Türkiye ile Mısır savaşır mı?

Heniye, Türkiye'nin ise ülke içinde ve dışında PKK ile DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonlarda başarılı bir grafik ortaya koyduğunu söyledi.

Heniye, yazısını şu ifadelerle noktaladı:

"Uzun lafın kısası, Mısır ile Türkiye arasında Libya'da bir savaş yaşanması muhtemel değil. Sisi'nin müdahalesinin sınırlı olacağı göz önüne alınırsa, bunu konuşmak dahi mantıklı değil. Ancak Türkiye, UMH'nin yanında yer alışındaki ciddiyeti, hayati çıkarlarına ve milli güvenliğine olan bağlılığındaki kararlılığını gözler önüne serdi. Rusya, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonunu değiştirmeyeceğinin farkında. ABD de Türkiye'nin hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığını anlamış durumda. Washington, Moskova ve Tahran ile iş birliğini sınırlaması için, Türkiye'ye destek olma eğiliminde."