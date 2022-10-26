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Gündem Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşma
Gündem

Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşma

Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Libyalı askeri pilotların eğitimine katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:37:00 -
Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

Bakan Akar ile Dibeybe tarafından imza altına alınan anlaşmalardan biri, Libya Hava Kuvvetlerinin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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