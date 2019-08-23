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Türkiye ve Katar iş birliğinden duyduğu rahatsızlığı yineleyen Kılıçdaroğlu: Bana bayraktan söz edemezsin

Daha önce Türkiye ve Katar ordusunun Tank Palet Fabrikası için yaptığı iddia edilen iş birliğinden duyduğu rahatsızlığı bugün de yineleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tank Palet Fabrikasını, Katar Ordusuna peşkeş çekeceksin, ben buna itiraz edeceğim, sen bana bayraktan söz edeceksin. Sen bana bayraktan söz edemezsin." diyerek Erdoğan'a saldırdı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:19
Türkiye ve Katar iş birliğinden duyduğu rahatsızlığı yineleyen Kılıçdaroğlu: Bana bayraktan söz edemezsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Manyas Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası’yla ilgili daha önce tepki çeken açıklamalarını yineledi.

Türk-Katar iş birliğine yine yüklendi

Süleyman Şah türbesinin yer değiştirilmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldıran Kılıçdaroğlu, “Şimdi bana kalkmış milliyetçilik edebiyatı yapıyor.” dedi.

Kara gün dostu Katar’ın ortak olduğu BMC’nin Tank Palet Fabrikası’nı 25 yıl süreyle işleteceği yönündeki iddialara da değinen Kılıçdaroğlu, iş birliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Sen 'milliyetçilik' diyorsun, hangi milliyetçilik? Sakarya'daki orduya ait Tank Palet Fabrikasını, Katar Ordusuna peşkeş çekeceksin, ben buna itiraz edeceğim, sen bana bayraktan söz edeceksin. Sen bana bayraktan söz edemezsin. O bayrak benim ruhumda, kalbimde, aklımda, mantığımda ve tarihimde var. Sen kim, milliyetçilik kim? Vatan sevmek başka bir şeydir, bayrağı sevmek başka bir şeydir, ona inanmak başka bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”

15 Temmuz’da Katar Türkiye’nin yanında olduğunu açıklarken, darbecilerin arasından kaçıp bir belediye başkanının evine saklanan ve ortalık duruluncaya kadar sesini çıkarmayan Kılıçdaroğlu’nun, Vatan-Millet-Sakarya edebiyatı yapması ayrıca dikkat çekti.

İş birliğinden Türkiye’nin kazancı

Türkiye, kendi siyasi ve askeri menfaatini düşünerek, fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye verilmesi anlaşması yapıyor. Katar’da bir askeri üssü bulunan Türkiye, ikinci üssünü de inşa ederek bölgedeki varlığını güçlendirdi. Türkiye ve Katar arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015’te kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi.

Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine dair karar, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlandı. Fabrikanın 25 yıl süreyle özel bir şirketin yönetmesine karar verildi. Özellikle Altay Tankı'nın üretimi konusunda büyük katkı sağlayacağı söylenen olay hakkında, fabrikanın Katar ortaklı BMC'ye verileceği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:19
  1. Sakarya
  2. Ordu
  3. Balıkesir
  4. Türkiye
  5. Katar
  6. Tank Palet Fabrikası
  7. Özelleştirme
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • hizipsavarhizipsavar56 dk önce
    ulan mal katar ile sermaya ortaklığı yapıp yaptığımız tanklardan onalar da satacağız pazar yapacağız. amerika türkjiyeni her yeridneyken sende hiç i,tiraz duymadım. sana konuşmu dediler vatan haini maşa

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