Türkiye ve Katar arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Başbakan olarak atanması dolayısıyla tebrik etti. Al Sani, başbakanlık görevinin yanı sıra dışişleri bakanlığı görevini de sürdürecek.