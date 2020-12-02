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Gündem Türkiye ve Katar arasında askeri temas
Gündem

Türkiye ve Katar arasında askeri temas

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:23:00 -
Türkiye ve Katar arasında askeri temas

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

İkili, Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini açıklamıştı.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabında, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştı.

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