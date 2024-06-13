Türkiye ve İspanya az önce resmen anlaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar ele alındı. Erdoğan ve Sanchez ikili ve heyetlerarası görüşmeden sonra kameralar karşısına geçti.

Başkan Erdoğan’ın ziyaretini gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da takip ediyor.

Erdoğan, Gazze'de akan kanı durduracak, Filistin topraklarına huzur getirecek kararları olumlu değerlendireceklerini belirterek, "Önemli olan kağıtlarda kalmaması, uygulamaya geçmesi" diyen Erdoğan, "Başta ABD olmak üzere güvenlik konseyi kararın arkasında durup İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ: GAZZE KONUSUNDA ORTAK GÖRÜŞLERİ PAYLAŞIYORUZ

Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Sanchez, "Türkiye ile İspanya örnek iki ülkedir. Yıllık 20 milyar dolar hedefine ulaşma hedefi belirlemiştik, bunun önümüzdeki aylarda aşılacağını düşünüyoruz. Aramızdaki işbirliğini sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile AB arasındaki rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Her iki ülke de barışa odaklı çalışmaya devam ediyor. Gazze konusunda acil ihtiyaçlarımızda ortak görüşleri paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İmzaların atılmasının ardından Başkan Erdoğan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şu şekilde;

İspanya hükümet başkanı kıymetli dostum Sayın Pedro Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 2021 yılında Ankara'da düzenlediğimiz son zirve toplantımızda ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik.

Bugünkü toplantımız ve imzaladığımız anlaşmalarla münasebetlerimizi yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak.

"ÜYELİK SÜRECİNE EN BAŞINDAN BERİ DESTEK VEREN DOSTLARIMIZ"

740'dan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Hükümetler olarak toplantılarda yapılan çalışmaların somut iş birliklerine dönüşmesinin takipçisi olacağız. Ekonomi ve ticaret ortak komitemizin üçüncü toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de düzenleyeceğiz. İspanya ile gelişmiş askeri iş birliğimizi ve savunma sanayii ilişkilerimizi detaylı şekilde gözden geçirdik. İspanya 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor.

İspanya Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi bilen, üyelik sürecine en başından beri destek veren dostlarımızdandır. Sayın hükümet başkanı ile Avrupa'da artan İslam düşmanlığını ele aldık.

"DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLMALI"

İstişarelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler de odağımızda yer aldı. İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı alması çok önemli, dirayetli duruşundan dolayı Sanchez ve İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Filistin'i tanıma kararına diğer ülkelere örnek olmalı. İki ülke olarak sorunun çözülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü BM'de alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz.

Rusya Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna için kapsamlı bir barışın tesisinin müzakerelerle mümkün olduğunu bir kez daha dile getirdim."

SORU/CEVAP

ABD'YE 'İSRAİL' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak, bölgemize huzur getirecek her karar ve planı olumlu değerlendiririz. Önemli olan bunların samimi bir şekilde ele alınması, kağıtta kalmaması. Biz başından beri akan kanın durması gerektiğini söyledik. Temaslarımız şu anda da sürüyor.

Başta ABD olmak üzere güvenlik konseyi kararın arkasında durup İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Bu süreç böyle devam etmeyecek. Temennimiz İsrail'in bu saldırılardan artık vazgeçmesi. Süreci yakından takip ediyoruz.

TÜRKİYE-İSPANYA ARASINDAKİ SAVUNMA ANLAŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde bir dayanışmanın teklifidir bu. Birinci sırada TGC Anadolu ile adım attık. Şimdi bir üst segmente geçelim istiyoruz. Mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyor. İnsansız hava araçlarında yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Türkiye bu konuda daha ileri adımları atmak istiyor. İspanya ile bu konuda işbirliğimiz olacak.

BATILI ÜLKELERİN GAZZE TUTUMU

Pedro Sanchez: Avrupa ülkelerinin çoğu bizimle aynı görüşte. Bu hafta Sayın Abbas ile de görüştüm. Filistin'in tanınması konusunda gerekli çağrılarda bulunuyoruz. Çok vakit kaybedildi. Bu çatışmanın çoktan çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biliyorsunuz bir kitabım var. Daha adil bir dünya mümkün. Bir diğer kitabım da Dünya 5'ten büyüktür. Dünyanın kaderi şu an 5 ülkenin elinde. Son olayda bu 5 ülkeden bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor. Orada çocuklar ölmüş kadınlar ölmüş, gazeteciler ölmüş bunların hiç umurunda değil. Bir Sanchez çıkıp tek başına bayrağı açıyor sonra bakıyoruz iki Avrupa daha ona katılmış. Bunlar artırmamız lazım. Bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor. İsrail katliamlarına devam ederken ABD'nin duruşu bizi ciddi anlamda üzmektedir.

11 ANLAŞMA İMZALANDI

Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Mutabakat Zaptı

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında Ortak Eylem Planı

- Yunus Emre Enstitüsü ile Cervantes Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı

- Milli Eğitim Bakanlığı ile İspanya Krallığı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Mutabakat Muhtırası

- Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarına dair STWC unvanlarının tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı

- Türk Eximbank ile İspanyol İhracat Kredi Ajansı (CESCE) Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında Deklarasyon

- Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İspanya Sigorta ve Emeklilik Fonları Genel Müdürlüğü arasında Mutabakat Zaptı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Uzay Çalışmalarında Barışçıl Amaçlar Doğrultusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ile İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi (COFIDES) Arasında Ortak Bildiri de imza altına alındı.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı.

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