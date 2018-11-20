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Türkiye ve İran anlaştı... Bundan sonra...

Türkiye ve İran terör örgütlerine karşı ortak operasyon düzenleyecek. Düzenlemeyi içeren anlaşma önceki gün imzalandı. İmza töreninde konuşan İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikar, Türkiye ile imzalan mutabakat zaptının ardından yaptığı konuşmada, gerek görüldüğü yerlerde, İran ve Türkiye'nin, terör örgütlerine karşı ortak operasyon yapabileceğini belirtti.

20 Kasım 2018 Salı 06:15
Türkiye ve İran anlaştı... Bundan sonra...

'Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu 3. Toplantısı'na katılmak üzere Tahran'da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İranlı meviktaşı Hüseyin Zülfikar ile çeşitli güvenlik konularını içeren mutabakat zaptı imzaladı. İkili, imza töreni ardından, bir araya geldi. Güvenlikten Sorumlu İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, iki ülkenin gerektiği takdirde terör örgütlerine karşı ortak operasyon yapabileceğini söyledi. Terör örgütlerini daha ciddi şekilde hedef alacaklarını kaydeden Zülfikari, iki ülkenin daha hızlı ve daha çok istihbarat paylaşımında bulunacağını ifade etti. 

Yapılacak ortak operasyonların, terör örgütü PKK'yı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zülfikari, şöyle konuştu: "Operasyonlar nerede gerekliyse yapılacak. Bu, güvensizlik yaratan ve terörist hareketlerde bulunan herkesi kapsıyor. Silahlı eylem dönemi artık bitmiştir. Herkesin sözü varsa, bunu siyasi faaliyetler dile getirmeli. Bir grubun herhangi bir yerde herhangi bir isim ve unvan adı altında silaha sarılması geçersizdir." 

Muhterem İnce: iki ülke, terörle mücadelede işbirliğini etkin şekilde arttıracak

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de, iki ülkenin; terör, düzensiz göç, her türlü kaçakçılık ve buna benzer konularda işbirliğini etkin bir şekilde arttırıp, suç mekanizmalarını  bir an önce bertaraf edeceğini ifade etti.

İnce  sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem İran, hem de Türkiye İçişleri Bakanlıkları olarak daha önce meydana getirdiğimiz ikili temas noktalarımız mevcuttur. Her türlü terörle mücadele, terör örgütleriyle mücadele, kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç ile mücadele ve iki ülke arasındaki suç ve suçlularla mücadele konusunda ilişkilerimizin olması gereken hususları vardır. Bu anlamda daha önceden beri oluşturduğumuz mekanizmaların nasıl işlediğini ve şu ana kadar hangi sonuçları aldığımızı ve bundan sonra da nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bir değerlendirmede bulunduk. Bu değerlendirmemiz neticesinde karşılıklı heyetler arası bir toplantı tutanağı düzenledik, bazı kararlar aldık. Almış olduğumuz bu kararları süratle daha önce olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde uygulama konusunda hemfikir olduk. Önümüzdeki günlerde de içişleri bakanlarımız tekrar bir araya gelecekler." 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:15
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