  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Türkiye ve Irak'tan Süveyş'e alternatif dev proje! Tüm dünya, yaşananları şaşkınlıkla izliyor
Medya

Türkiye ve Irak'tan Süveyş'e alternatif dev proje! Tüm dünya, yaşananları şaşkınlıkla izliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-31 16:50:00 - 2024-08-31 17:12:55
Türkiye ve Irak'tan Süveyş'e alternatif dev proje! Tüm dünya, yaşananları şaşkınlıkla izliyor

Star yazarı Filiz Katman, Türkiye ile Irak arasında geliştirilen "Kalkınma Yolu" projesinin stratejik önemine vurgu yaptı. Katman, bu projenin, Basra'dan Türkiye'ye uzanan demir yolu ve kara yolu ağı ile Süveyş Kanalı'na alternatif bir ticaret koridoru oluşturacağını belirtti. Projenin bölgedeki jeopolitik rekabete yeni bir boyut kazandıracağını ifade eden yazar, "Koridorlar Savaşı"nın hızlandığını dile getirdi. Filiz Katman, projenin Türkiye'yi lojistik üs yapma vizyonunu destekleyeceğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

Star yazarı Filiz Katman, Türkiye ile Irak arasında geliştirilen "Kalkınma Yolu" projesinin stratejik önemine vurgu yaptı. Katman, bu projenin, Basra'dan Türkiye'ye uzanan demir yolu ve kara yolu ağı ile Süveyş Kanalı'na alternatif bir ticaret koridoru oluşturacağını belirtti. Projenin bölgedeki jeopolitik rekabete yeni bir boyut kazandıracağını ifade eden yazar, "Koridorlar Savaşı"nın hızlandığını dile getirdi. Filiz Katman, projenin Türkiye'yi lojistik üs yapma vizyonunu destekleyeceğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Tarihi günlere tanıklık etmeye devam ediyoruz ancak bu kez farklı bir şekilde.

Önceki yazılarımızda ele aldığımız 'Koridorlar Savaşı' yeni bir veçhe kazanıyor. Yakın dönemde Türkiye ile Irak arasında geliştirilen 'stratejik' ilişkilerin üst bir amaca daha hizmet etme misyonu var: Kalkınma Yolu.

Bu bağlamda 30 Ağustos Zafer Bayramı hemen öncesinde önemli bir zirve gerçekleşiyor İstanbul'da. Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İstanbul Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde ilk Dörtlü Bakanlar Zirvesi ile Basra FAV Limanı'nı Türkiye'ye ve ötesine bağlanmasını içeren büyük bir projeye imza atıyor.

Dünya ticaretinin miktar olarak %90'ını değer olaraksa %70'den fazlasının deniz yolları üzerinden geçtiği düşünülecek olursa bu alandaki rekabetin de 'Koridorlar Savaşı' olarak nitelendirilmesi tam da durumu tasvir edici. Bu rekabetin çeşitli unsurları var. Bunların başında 'zaman' geliyor.

Bu proje ile alternatifi olan Süveyş Kanalı'ndan geçişe kıyasla 15 günlük avantaj sağlayacak olan bu proje, 1.275 kilometrelik demir yolu ve kara yolu ağı ile Basra'daki inşaat halindeki FAV Limanı'nı Türkiye'ye bağlayacak.

Bir başka unsur ise 'güvenlik'. İşte bu açıdan bakıldığında Irak ile yakın dönemde 'güvenlik' eksenli ikili mutabakatların önemi bir kez daha anlaşılıyor. Eş zamanlı olarak Husilerin Süveyş'e yönelen gemilere saldırıları da düşündürücü. Gazze'ye yapılacağı söylenen liman ise işin boyutunun ne kadar da büyük olduğunu, yaşanan jeopolitik çatışmaların ise aslında bir 'Koridorlar Savaşı' olduğunu doğrular nitelikte adeta.

Rekabette tercih sebebi olmadaki unsur tabii ki 'maliyet'. Bu açıdan bakıldığında bölgede Katar ve BAE, bölge dışından da Çin ve Avrupa ticaret maliyetleri inin önemli ölçüde azaltması nedeniyle projeye yatırımcı olarak katılmakta istekli görünüyor. Rakip 'koridorlar' yanında bu projenin hali hazırda bulunan 'koridorlar' tamamlayıcısı niteliği yine potansiyel olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Çin Tek Kuşak Tek Yol Girişimi ile 'Batı' ise Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru ile oyuna dahil oluyor. Yani 'oyun büyük' çünkü 'pasta büyük'. Bundan kim ne kadar pay alacak kavga aslında onun kavgası.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için Türkiye'nin 'lojistik üssü' olması vizyonunu önemli ölçüde gerçekleştirilmesinde yapılması gereken önemli hamleler mevcut tabii ki. Öncelikle altyapı güçlendirme yatırımları gerekiyor. Pek çok kazanımı arasında Körfez ülkeleriyle ticaretin güçlendirmesi de yer alan böylesi 'stratejik' bir projede tabii ki 'provokasyon' olasılığı da yüksek görünüyor. Bölgesinde 'güvenlik sağlayan ülke' olan Türkiye yanında 'güvenlik sorunu yaratan ülke' sayısı da o kadar az değil. Ancak ne demiştik, 'Hedef büyük, daima ileri'."

Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı
Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Ekonomi

Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Türkiye, Irak, Katar ve Arap ülkesi imzaladı! Kalkınma Yolu'nu projesini ülkeler, nasıl gördü?
Türkiye, Irak, Katar ve Arap ülkesi imzaladı! Kalkınma Yolu'nu projesini ülkeler, nasıl gördü?

Ekonomi

Türkiye, Irak, Katar ve Arap ülkesi imzaladı! Kalkınma Yolu'nu projesini ülkeler, nasıl gördü?

'Bir Başarı Hikâyesi: "Kalkınma Yolu Projesi"'
'Bir Başarı Hikâyesi: “Kalkınma Yolu Projesi”'

Aktüel

'Bir Başarı Hikâyesi: “Kalkınma Yolu Projesi”'

Kalkınma Yolu Ve Orta Koridor’un merkezi Türkiye…
Kalkınma Yolu Ve Orta Koridor’un merkezi Türkiye…

Ekonomi

Kalkınma Yolu Ve Orta Koridor’un merkezi Türkiye…

Irak'tan kalkınma Yolu projesi! PKK ile mücadelede net mesaj
Irak'tan kalkınma Yolu projesi! PKK ile mücadelede net mesaj

Gündem

Irak'tan kalkınma Yolu projesi! PKK ile mücadelede net mesaj

Türkiye-Irak-BAE ve Katar ilk bakanlar zirvesi için İstanbul’da buluşuyor: Kalkınma Yolu Projesi
Türkiye-Irak-BAE ve Katar ilk bakanlar zirvesi için İstanbul’da buluşuyor: Kalkınma Yolu Projesi

Gündem

Türkiye-Irak-BAE ve Katar ilk bakanlar zirvesi için İstanbul’da buluşuyor: Kalkınma Yolu Projesi


Yeni Türkiye’nin fotoğrafı çekildi! İşte birilerini çıldırtan kare
Yeni Türkiye’nin fotoğrafı çekildi! İşte birilerini çıldırtan kare

Medya

Yeni Türkiye’nin fotoğrafı çekildi! İşte birilerini çıldırtan kare


Türkiye diken üstünde! O tehdit, maalesef tehlikeli boyutlara ulaşıyor
Türkiye diken üstünde! O tehdit, maalesef tehlikeli boyutlara ulaşıyor

Medya

Türkiye diken üstünde! O tehdit, maalesef tehlikeli boyutlara ulaşıyor


 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23