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Aktüel Türkiye ve Gürcistan arasında ortak tatbikat
Aktüel

Türkiye ve Gürcistan arasında ortak tatbikat

Türkiye ile Gürcistan sınır bölgesinde ortak tatbikat icra etti. 2 senaryodan oluşan tatbikatta, yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması ve devlet sınırından hayvan kaçakçılığını önleme çalışmaları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:48:00 -
Türkiye ve Gürcistan arasında ortak tatbikat

Gürcistan Sınır Polisi ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri taktik grupları Vale-Türkgözü Sınır Kapısında "Türkiye-Gürcistan Hudut Birlikleri Değişim Tatbikatı 2021" yaptı.

Gürcistan’ın ev sahipliğinde, Gürcistan Sınır Polisi ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri taktik grupları ülkenin Samtskhe-Javakheti bölgesindeki Vale-Türkgözü Sınır Kapısında "Türkiye-Gürcistan Hudut Birlikleri Değişim Tatbikatı 2021" yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Departmanı, "Ortak tatbikatın amacı, iki ülkenin sınır birimleri arasında kara sınırlarının korunması alanındaki deneyimleri paylaşmak ve sınır güvenliği konularında koordineli eylemleri geliştirmektir.

Tatbikatın bir parçası olarak, sınır muhafızları sınır olaylarına müdahale etme ve önleyici operasyonlar yürütme yeteneklerini de geliştirdiler. Tatbikat senaryosu 2 ana bölümden oluşuyordu: Yasadışı göçmenlerin gözaltına alınması ve devlet sınırından hayvan kaçakçılığının önlenmesi" ifadelerine yer verdi.

Ortak tatbikat, 2021 yılı için Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliği planı çerçevesinde yapılırken, bu tür tatbikatların 2 ülke arasında 2 yılda bir düzenlendiği de bildirildi.

Katılımcılara teşekkür belgesi ve hediyeler verildi

Tatbikatın kapanış törenine katılan Türkiye’nin 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Gürcistan İçişleri Bakanlığı Kara Sınır Koruma Departman Başkan Yardımcısı Albay Emzar Abramişvili, konuşma yaparak tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Türkiye’den 22 personelin katıldığı tatbikat sonrasında, katılımcılara teşekkür belgeleri ve sembolik hediyeler verildi.

 

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