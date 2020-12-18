Türkiye ve Belarus arasında kritik anlaşma
Türkiye ve Belarus arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Belarus Savunma Sanayii Bakanı Dmitry Pantus’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı. İş birliği anlaşması Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Başkan Prof. Dr. İsmail Demir ve Belarus Savunma Sanayii Bakanı Dmitry Pantus’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı" ifadelerine yer verildi.
2019’da Belarus ile savunma sanayii iş birliği mutabakat muhtırası imzalanmıştı
16 Nisan 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmuştu.
Görüşmelerden sonra iki ülke arasında savunma sanayii alanında iş birliği tesis edilmesine yönelik Mutabakat Muhtırası SSB Prof. Dr. İsmail Demir ile Belarus Askeri Sanayi Devlet Otoritesi Bakanı Sayın Roman Golovchenko arasında imzalanmıştı.