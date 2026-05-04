Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Özkan Yalım'ın kızından skandal talimat: Muhasebeci konuştu, plan bozuldu: "Beni ateşe atacaktınız, telefonları vermedim"

Uşak Belediyesi ve UŞAKSPOR üzerinden yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, sistemin işleyişine ve delil karartma girişimlerine dair sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan muhasebeci Ceren Yeşildağ’ın itirafları, CHP’li eski belediye başkanı Özkan Yalım ve ailesinin karıştığı usulsüzlük trafiğini gözler önüne serdi.

Soruşturmanın en dikkat çeken noktası, operasyon anında yaşanan delil karartma çabası oldu. Muhasebeci Ceren Yeşildağ, Özkan Yalım gözaltına alındığı sırada, Yalım’ın avukat kızı Özgegül Yalım’ın kendisini arayarak "Telefonları kır at" talimatı verdiğini iddia etti. Bu hukuk dışı talimata uymayan Yeşildağ, cihazları imha etmek yerine bizzat emniyet güçlerine teslim ettiğini savundu.

UŞAKSPOR çekleri şahsi şirkete

Savcılık ifadesinde suç imparatorluğuyla bir ilgisi olmadığını, sadece bir çalışan olduğunu öne süren Yeşildağ, paraların akıbetine dair çarpıcı bir usulsüzlüğü de deşifre etti. Yeşildağ, UŞAKSPOR’a ait olan çeklerin Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından bizzat kendi şahsi şirketinin işlerinde kullanıldığını beyan etti.

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklama

Hiçbir deneyimi olmadan işe alındığını belirten Ceren Yeşildağ, savunmasına rağmen yargıdan kaçamadı. Yeşildağ; "Zimmet", "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'den ihraç kararı

Yolsuzluk skandalının siyasi faturası da ağır oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım’ın partiden ihraç edildiğini duyurdu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak Yalım’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediye bünyesinde kurulan bu usulsüzlük çarkının tüm aktörlerini ortaya çıkarmak için derinleşerek devam ediyor.

