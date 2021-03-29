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Gündem Türkiye ve Azerbaycan'dan tarihi karar! Resmen duyuruldu
Gündem

Türkiye ve Azerbaycan'dan tarihi karar! Resmen duyuruldu

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Türkiye arasında kimlik kartlarıyla seyahatin 1 Nisan'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 11:57:00 -
Türkiye ve Azerbaycan'dan tarihi karar! Resmen duyuruldu

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

"10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Söz konusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.

Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki "iki devlet, tek millet" söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir."

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