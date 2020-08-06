Türkiye ve Azerbaycan, satranç turnuvasında karşılaşacak

ANKARA (AA) - Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonunun ortak düzenlediği turnuva, 8-10 Ağustos tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında yapılacak dostluk turnuvasına Türkiye'yi temsilen milli sporcular Dragan Solak, Cemil Can Ali Marandi, Cem Kaan Gökerkan, Emre Can, Deniz Özen, Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar ile Ece Özbay katılacak.

Azerbaycan Milli Takımı adına ise Teimour Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov, Gunay Mammadzada, Gulnar Mammadova, Vugar Asadli, Khanim Balajayeva, Rauf Mamedov, Gadir Guseinov, Turkan Mamedjarova, Ulviyya Fataliyeva, Aydın Süleymanlı ile Govhar Beydullayeva yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, amaçlarının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu söyledi.

"Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve kardeşliği her şeyin üstündedir." diyen Tulay, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak salgın sürecinde çok sayıda çevrim içi turnuva, kampanya ve etkinlik gerçekleştirdik. Satrancın ruhunu ve temsil ettiği güzellikleri dijital platformlara taşıdık. Fakat bu düzenleyeceğimiz turnuvanın yeri bambaşka. Tarih boyunca kuvvetli bağlarla ilişki kurduğumuz, kardeş ülkemiz Azerbaycan ile düzenlenecek turnuva için çok heyecanlıyız. Eminim centilmence bir mücadeleye tanık olacağız. İki ülke kadim dostluklarını satranç sporu ile bir kez daha herkese ilan edecek. Çok kıymetli Azerbaycanlı sporculara ve turnuvaya katılacak değerli milli sporcularımıza başarılar diliyorum."



