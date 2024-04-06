Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri! Türkiye vurgusu: Türk derneklere yardımcı olmaya hazırız diyerek paylaştılar!

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonunun (TADEF) düzenlediği programda dernek başkanları ve temsilcileriyle buluştu. Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Muradov, İstanbul'da faaliyet gösteren derneklerle görüşmeye geldiklerini belirterek, Türkiye'deki derneklere destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Muradov, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine katkı sağlayan derneklerin önemine vurgu yaparak, Türkiye'de kurulan Azerbaycan Alimler Derneği'nin kararının son derece yerinde olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çeken Muradov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşlik, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik müttefiklik seviyesine yükselmesine neden oldu. Bu dostluğun somut bir örneği de Şuşa Beyannamesi'dir" dedi.

TADEF Başkan Yardımcısı Perviz Memmedzade ise derneklerin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sağladığını vurgulayarak, Türkiye'de Azerbaycan Alimler Derneği'nin kurulmasına karar verdiklerini belirtti. Programa, Türkiye'de faaliyet gösteren Azerbaycan derneklerinin başkanları, temsilcileri ve Azerbaycanlı iş insanları katıldı.