Türkiye ve Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen vefat etti

Türkiye ve Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Yönetim Kurulu Başkanı, akademisyen Prof. Dr. Faruk Şen, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

1948 yılında Ankara’da doğan Şen, eğitim hayatını Münster Vestfalya Wilhelm Üniversitesi’nde (İşletme) tamamladı ve Duisburg-Essen Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Türkiye Araştırmaları Merkezi’ni (TAM) kurarak 1985-2008 yılları arasında yönetti. Şen, son olarak TAVAK Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ANKA'da yer alan habere göre;77 yaşında vefat eden Prof. Dr. Faruk Şen'in cenazesi, İstanbul Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Faruk Şen kimdir?

Prof. Dr. Şen, Almanya’daki Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin başında olduğu dönemde, Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin önemli araştırmalara imza attı, göçmenlerin sorunlarını uluslararası platformlarda dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, UNESCO Almanya Milli Komitesi ve Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog Komisyonu (Anna Lindh Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlarda aktif görev alan Şen, Türk-Alman ilişkilerine katkılarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyeliği görevinde bulunan Şen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

Prof. Dr. Faruk Şen’in yaşamı boyunca aldığı ödüller arasında Türk-Alman Dostluk Ödülü (2005, Münih), Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Onur Ödülü (1997) ve Federal Alman Onur Madalyası (2003) bulunuyor.

"Basın özgürlüğü" diyorlar ama Akit'e kilit vuruyorlar

2016 yılında Akit'e konuşan Prof. Dr. Faruk Şen dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

“2005 yılında, Anadolu’da Vakit gazetesinin, Almanya’da basılması yasaklandı ve yayınlanması durduruldu. Büroları kapatıldı. Gazetenin Almanya’ya girmesi yasaklandı. Bu kadar antidemokratik bir Almanya’nın kalkıp, Türkiyede basın özgürlüğü konusunda Türkiye’yi suçlamaya hakkı yok” diyen Prof. Dr. Faruk Şen, dönemin Almanya Başbakanı Merkel ve AB’nin, Türkiye konusunda samimi olmadığını söylemişti.