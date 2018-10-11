Türkiye ve Afrika arasında yeni dönem! Bildiri yayınlandı

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda ortak bildiri yayımlandı. Bildiriye göre, kalkınma ve ekonomik bütünleşme için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığı geliştirmek anlayışı çerçevesinde forum, ortak diyalog için mevcut platformu güçlendirmeye devam etmeye, Türkiye ile Afrika arasındaki geleneksel dostluğu pekiştirmeye, stratejik iş birliğini derinleştirmeye ve Türkiye ile Afrika arasındaki iş birliğini artırmak için pratik iş birliği mekanizmalarını geliştirmeye karar verdi.

Türkiye ve Afrika, Afrika’daki halkların refahını geliştirirken ekonomik direnci artıran, ekonomik büyümeyi sürdüren, farklılıkları azaltan uygulanabilir çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığı yineledi.

Özel sektör itici güç olacak

Forum, ticaretin ekonomik büyümenin ana motoru olarak önemine dikkati çekti ve özel sektörün bu anlamda itici güç olacağını ifade etti.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğini daha da geliştirme anlayışı çerçevesinde, forum, Afrika ülkelerinin hassas sektörlerini koruyacak biçimde asimetrik modele dayanacak; tarifeleri ve ticaretin önündeki diğer engellerin kaldırılması için imkânları araştıracak bir ortak eylem planı başlatma yönündeki güçlü iradesini ortaya koydu.

İstikrarlı büyümesi ile geçen on yılda gösterdiği dikkat çekici performansı ve bölgesinde önde gelen bir ekonomik güç olduğunu göz önünde bulundurarak, Türkiye, Afrikalı muhatapları ile kendi aralarındaki iş birliğini ve ticari ilişkileri genişletme ve güçlendirmeleri amacıyla değişik alanlardaki kalkınma tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Forum, özel sektörün herkes için daha fazla fırsat yaratmak, eşitsizliği azaltmak, temel yaşam standartlarını yükseltmek ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla yeterli istihdam yaratmanın ekonomik büyüme ve kalkınmadaki kritik rolünü tekrar teyit etti. Bu çerçevede Türkiye ve Afrika ülkelerinde karşılıklı yatırım ve ticareti artırmak için Türkiye ve Afrika’daki özel sektör etkinliklerinin desteklenmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ayrıca Türkiye-Afrika iş birliği kapsamında altyapı iş birliğini önceliklendirmek ve 2063 Gündemi ile onun başat projeleri çerçevesinde ulaşım, elektrik, enerji ve diğer altyapısal gelişme alanlarında iş birliğini güçlendirmek konusundaki duruş yinelendi.