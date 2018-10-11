THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Türkiye ve Afrika arasında yeni dönem! Bildiri yayınlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Ortak Bildirisi yayımlandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:14
Türkiye ve Afrika arasında yeni dönem! Bildiri yayınlandı

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda ortak bildiri yayımlandı. Bildiriye göre, kalkınma ve ekonomik bütünleşme için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığı geliştirmek anlayışı çerçevesinde forum, ortak diyalog için mevcut platformu güçlendirmeye devam etmeye, Türkiye ile Afrika arasındaki geleneksel dostluğu pekiştirmeye, stratejik iş birliğini derinleştirmeye ve Türkiye ile Afrika arasındaki iş birliğini artırmak için pratik iş birliği mekanizmalarını geliştirmeye karar verdi.

Türkiye ve Afrika, Afrika’daki halkların refahını geliştirirken ekonomik direnci artıran, ekonomik büyümeyi sürdüren, farklılıkları azaltan uygulanabilir çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığı yineledi.

Özel sektör itici güç olacak

Forum, ticaretin ekonomik büyümenin ana motoru olarak önemine dikkati çekti ve özel sektörün bu anlamda itici güç olacağını ifade etti.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğini daha da geliştirme anlayışı çerçevesinde, forum, Afrika ülkelerinin hassas sektörlerini koruyacak biçimde asimetrik modele dayanacak; tarifeleri ve ticaretin önündeki diğer engellerin kaldırılması için imkânları araştıracak bir ortak eylem planı başlatma yönündeki güçlü iradesini ortaya koydu.

İstikrarlı büyümesi ile geçen on yılda gösterdiği dikkat çekici performansı ve bölgesinde önde gelen bir ekonomik güç olduğunu göz önünde bulundurarak, Türkiye, Afrikalı muhatapları ile kendi aralarındaki iş birliğini ve ticari ilişkileri genişletme ve güçlendirmeleri amacıyla değişik alanlardaki kalkınma tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Forum, özel sektörün herkes için daha fazla fırsat yaratmak, eşitsizliği azaltmak, temel yaşam standartlarını yükseltmek ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla yeterli istihdam yaratmanın ekonomik büyüme ve kalkınmadaki kritik rolünü tekrar teyit etti. Bu çerçevede Türkiye ve Afrika ülkelerinde karşılıklı yatırım ve ticareti artırmak için Türkiye ve Afrika’daki özel sektör etkinliklerinin desteklenmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ayrıca Türkiye-Afrika iş birliği kapsamında altyapı iş birliğini önceliklendirmek ve 2063 Gündemi ile onun başat projeleri çerçevesinde ulaşım, elektrik, enerji ve diğer altyapısal gelişme alanlarında iş birliğini güçlendirmek konusundaki duruş yinelendi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:14
  1. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Akşener açıklaması: Yetkilileri göreve davet ediyoruz
    1. MHP'den Akşener açıklaması:..
    2. Kozmetik kansere davetiye çıkarıyor
    3. FETÖ'nün sözde imamından Adil Öksüz..
    4. “Cemal Kaşıkçı’nın kardeşi öldürüldü”
    5. 3600 ek gösterge jandarma uzman..
    6. İnternetiniz 48 saat içinde kesilebilir
    7. Öksüz'ü sınıf arkadaşı anlattı: Çak..
    8. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını..
    9. Yerli otomobil görücüye çıkıyor! İşte..
    10. Türkiye ve Afrika arasında yeni dönem!..
    11. Yardımcı: VAR'dan dönüş yok
    12. Cenk'ten olay sözler: Resmi teklif..
    13. Antalya'da tur midibüsü kazası! 28..
    14. AK Parti'den kadın adaylara çağrı
    15. Bebeklerde görülebilecek cilt..
    16. DGS ek yerleştirmede tercih nasıl ve..
    17. İzmir'de işçilerin üzerine demir parça..
    18. 2022'ye kadar trafiğe çıkması yasaktı!..
    19. Günlük tutmak onun kişiliğini..
    20. Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 5..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?