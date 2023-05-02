  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye ve ABD’den flaş hamle! Eşzamanlı olarak o adımı attılar
Gündem

Türkiye ve ABD’den flaş hamle! Eşzamanlı olarak o adımı attılar

Yeniakit Publisher
2023-05-02 19:12:00 - 2023-05-02 19:57:03
Türkiye ve ABD’den flaş hamle! Eşzamanlı olarak o adımı attılar

Dışişleri Bakanlığı, terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Daha önce de DEAŞ Terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir" denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Sudan uyarısı

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Tahliye edilecekler
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Tahliye edilecekler

Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Tahliye edilecekler

"Operasyonlar bugün tamamlandı"
"Operasyonlar bugün tamamlandı"

Dünya

"Operasyonlar bugün tamamlandı"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23