Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.11 Eylül 2019 Çarşamba 18:37
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi'nde ABD askeri heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantıya katılmıştı" ifadeleri kullanıldı..
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