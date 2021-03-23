  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:23:00 - 2021-03-23 17:47:03
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı.

Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizildi. 

S-400 ve F-35 için ortak çözüm

İki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarına karşı, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında Türkiye’nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edildi. 

Suriye ve Libya

Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuiyet dile getirildi. Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!
Gündem

Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!

Vatan haini firari Can Dündar, dolar kurundaki dalgalanma üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay