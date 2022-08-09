Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 toplantısı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD’ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 Blok 40 / 50+’ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.

Acil harekat ihtiyacı talebi kapsamında ilk toplantı Aralık 2021’de, ikinci toplantı ise Şubat 2022’de gerçekleştirilmişti. Edinilen bilgiye göre; Türk ve Amerikan heyetleri, 15 Ağustos 2022 tarihinde müteakip toplantı için ABD’de bir araya gelecekler. Söz konusu toplantı, ABD Kongresi’nde konulan şartların ardından yapılacak ilk toplantı olması hasebiyle oldukça önemli.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada, "F-16 ve F-35 birbirinden ayrı iki süreç. Bunu, ABD’li heyetler de sürekli olarak vurguluyorlar. Kongre’den çıkarken bir takım şartlar konuldu. Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil diye muhataplarımıza söyledik. Temennimiz gelen haberlere göre Senatoda bunun kaldırılabileceği" ifadelerine yer verildi.

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