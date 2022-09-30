Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün konuk olduğu canlı yayın esnasında Türkiye’nin F-16 Blok 70 Tedarik Programı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’den de bir heyetin temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gideceğini açıklamıştı.

Bu doğrultuda Türk milletvekilleri, F-16 Blok 70 konulu temaslarda bulunmak üzere ABD’li Senatörler ve Temsilciler Meclisi Üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Türk heyet; Temsilciler Colin Allred, Joe Wilson ve Mike Johnson ile Senatörler Ted Cruz ve Ed Markey ile biraya geldiler.

Temsilci Colin Allred ve Senatör Ed Markey Demokratik Partide; Temsilciler Joe Wilson ve Mike Johnson ile Senatör Ted Cruz ise Cumhuriyetçi Partide görev yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Sayın Biden bu konuda Demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16’ları ve diğer bütün parçaları vermek yana olduğunu bize söyledi. Cumhuriyetçi Senatörlerle de son seyahatimizde görüşmelerim oldu. Bana olumlu cevaplar verdiler" ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye’nin F-16 Blok 70 Tedarik Programı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD’ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 Blok 40 / 50+’ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.

Acil harekat ihtiyacı talebi kapsamında ilk toplantı Aralık 2021’de, ikinci toplantı ise Şubat 2022’de gerçekleştirilmişti. Türk ve Amerikan heyetleri, son olarak 15 Ağustos 2022 tarihinde ABD’de bir araya gelmişti.

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