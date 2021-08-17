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Gündem

Türkiye ve ABD arasında Afganistan trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda yapıkları görüşmede Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 00:53:00 -
Türkiye ve ABD arasında Afganistan trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı.

Çavuşoğlu'ndan Afganistan diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



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