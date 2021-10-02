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Gündem Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı
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Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 18:37:00 -
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

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